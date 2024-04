«Πνίγηκε» από τις βροχές το Ντουμπάι: Χάος στο αεροδρόμιο, ποτάμια οι δρόμοι -18 νεκροί στο Ομάν (βίντεο)

Στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, εκατοντάδες ταξιδιώτες συνωστίζονται για να εγκαταλείψουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τον μέχρι πρότινος παραδεισένιο προορισμό των διακοπών τους.

Η συνυφασμένη με την πολυτέλεια πόλη, είναι βυθισμένη κάτω από το νερό.



Ο διάσημος influencer Jordan κάνει live μετάδοση εγκλωβισμένος στην πλημμυρισμένη Rolls Royce του. «Τώρα είμαι κι εγώ κάτω από το νερό, όπως όλοι οι φίλοι μου στα κρυπτονομίσματα», λέει, χρησιμοποιώντας μια φράση που χρησιμοποιείται για όσους επενδυτές έχουν χάσει τα χρήματά τους.

Σε άλλους δρόμους που τώρα έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, πανάκριβα muscle cars και υπερσύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι παρατημένα-οι ιδιοκτήτες τους έφυγαν με φουσκωτές βάρκες των σωστικών συνεργείων. Τα κύματα (!) του νερού φέρνουν πάνω τους έπιπλα που ο αέρας σήκωσε από μπαλκόνια πολυτελών διαμερισμάτων.

my rolls royce got flooded and we’re stuck in the middle of the road in dubai 🙃 pic.twitter.com/3A9BPjusua — Jordan Welch (@jrdnwelch) April 16, 2024

Στο Ντουμπάι έπεσαν χθες, μέσα σε λίγες ώρες 120 mm βροχής- ποσότητα που συνήθως πέφτει σε έναν χρόνο. Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν έμοιαζαν με σκηνές βγαλμένες από την Αποκάλυψη, ή από κάποια εσχατολογικής θεματολογίας, χολιγουντιανή ταινία.

Ο ουρανός έγινε κατάμαυρος από τα σύννεφα. Κεραυνοί έπεφταν κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι ήταν θυελλώδεις, η βροχή καταρρακτώδης και ασταμάτητη. Τα πάντα πλημμύρισαν με νερό, το Ντουμπάι έγινε μια απέραντη λιμνοθάλασσα με τους ανέμους να σηκώνουν κύματα.

Dubai's streets turned into rivers after heavy rains and flash floods. pic.twitter.com/Isktb7JXia — DW News (@dwnews) April 16, 2024

Τα Εμιράτα δεν είναι συνηθισμένα σε τέτοια φαινόμενα. Οι βροχές είναι ασυνήθιστες στην έρημο –όπου χτίστηκε το Ντουμπάι- και έτσι δεν υπάρχουν αποχετεύσεις στους δρόμους ή τα κτίρια για να τραβήξουν τα νερά της πλημμύρες.

Στο DBX, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι που είναι και η έδρα της αεροπορικής εταιρείας Emirates, το χάος ήταν πρωτόγνωρο. Τα τεράστια αεροσκάφη της Emirates και άλλων αεροπορικών δέρνονταν από τα κύματα. Περισσότερες από 50 πτήσεις είτε εξετράπησαν προς άλλους προορισμούς, είτε ακυρώθηκαν.

Ένα Airbus A380 –η πτήση #ΕΚ76 από το Παρίσι- για να προσγειωθεί στο DBX έκανε προσέγγιση- λαβύρινθο: Οι πιλότοι του χρειάστηκε να κάνουν 17 (!) αριστερές και δεξιές στροφές για να επιχειρήσουν προσέγγιση καθώς χρησιμοποιούσαν τα όργανα του αεροσκάφους και του αεροδρομίου λόγω της μειωμένης ορατότητας, αλλά οι άνεμοι που έπνεαν- έφταναν τους 18 κόμβους- έκαναν την προσγείωση σχεδόν αδύνατη.

Ταξιδιώτες που είχαν φτάσει ήδη στο Ντουμπάι, πέρασαν άλλο Γολγοθά: Υπάρχει μαρτυρία ταξιδιώτη που αναφέρει ότι χρειάστηκε 12 ώρες για να φτάσει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, λόγω του ότι οι δρόμοι ήταν αδιάβατοι. Η αστυνομία και ο στρατός βρίσκονταν όλη τη μέρα και τη νύχτα στους δρόμους για να διασώσουν πολίτες, ιδιαίτερα στις συνοικίες στα βόρεια, που επλήγησαν περισσότερο από το ξαφνικό κύμα κακοκαιρίας.

Κι όμως: Τα χειρότερα για το Ντουμπάι ίσως να μην πέρασαν. Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρει ότι οι «ασταθείς καιρικές συνθήκες» θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη.

Οι τοπικές αρχές ενδέχεται να έχουν ακόμα πιο δύσκολο έργο όσο τα βυτιοφόρα που έχουν επιστρατεύσει για να αντλήσουν τα νερά από τους δρόμους, αλλά και από τα εμπορικά κέντρα και τα ξενοδοχεία, τα ισόγεια των οποίων έχουν μετατραπεί σε… πισίνες. Ένας ολόκληρος κόσμος πολυτέλειας και χλιδής είναι βυθισμένος κάτω από το νερό…

18 νεκροί στο Ομάν

Στο γειτονικό Ομάν, στον αριθμό των 18 νεκρών που ανακοινώθηκε περιλαμβάνονται τουλάχιστον εννέα μαθητές και ο οδηγός τους, το όχημα των οποίων παρασύρθηκε από τα νερά την Κυριακή.

Η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν δύο αγνοούμενους.

Η κυβέρνηση έδωσε ρεπό στο διοικητικό προσωπικό του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών σε αρκετές επαρχίες, ενώ σε άλλα μέρη του σουλτανάτου συστήθηκε η εξ αποστάσεως εργασία. Οι κάτοικοι κλήθηκαν επίσης να απομακρυνθούν σε καταφύγια, εάν αισθάνονταν ότι κινδύνευαν ή τους ζητήθηκε από τις αρχές να το πράξουν.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αστυνομικοί και στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην πλέον πληγείσα επαρχία Ash Sharqiyah +για να μεταφέρουν τους πολίτες από τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Several killed after heavy rain triggers flash floods in Oman. Search and rescue operations are still continuing pic.twitter.com/jbJXSMjYyB — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 16, 2024

