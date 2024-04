Πλημμύρες στη Ρωσία: Εντολή εκκένωσης σε περιοχές της επαρχίας Κουργκάν

Οι αρχές στην επαρχία Κουργκάν, στα ρωσικά Ουράλια, έδωσαν εντολή εκκένωσης αρκετών περιοχών σήμερα λόγω της αύξησης της στάθμης ποταμών, μετά το λιώσιμο του χιονιού και τις ισχυρές βροχές που έπεσαν σε ένα έδαφος που είχε πλημμυρίσει ήδη πριν από τον χειμώνα.

Η περιοχή των ρωσικών Ουραλίων και το βόρειο Καζακστάν πλήττονται συχνά από πλημμύρες αυτή την εποχή του χρόνου, όμως βλέπουν τα χειρότερα φέτος και οι αρχές στην Κουργκάν ανέφεραν πως η στάθμη του ποταμού Τομπόλ έχει ήδη υπερβεί το πιο υψηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί το 1994.

«Τώρα είναι η ώρα να μαζέψετε πράγματα και έγγραφα και να βρείτε ένα μέρος για τα κατοικίδια», ανέφεραν οι αρχές στην εφαρμογή Telegram, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν από τις επικίνδυνες περιοχές.

More than 110,000 people were displaced in Russia's Ural Mountains, Siberia, and Kazakhstan after floods caused by a deluge of water from rapidly melting snow, local authorities say. Scientists point to climate change: pic.twitter.com/EMoUAaeBBB

