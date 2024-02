Ουκρανία: Ανακοίνωσε ότι βύθισε ρωσικό πλοίο - Το Κρεμλίνο διαψεύδει «σχέδια κατάπαυσης πυρός»

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι προκάλεσε σοβαρές ζημιές και βύθισε ρωσικό αποβατικό πλοίο σε επίθεση με drone στη Μαύρη Θάλασσα. Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία δημοσίευσε βίντεο την Τετάρτη, σύμφωνα με την οποία φαίνονται πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη του ναυτικού να πλησιάζουν το μεγάλο αποβατικό πλοίο κατηγορίας Ropucha, Cesar Kunikov, στα ανοιχτά της Κριμαίας.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πλευρά του λιμανιού του πλοίου, ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «δημιουργήθηκαν τρύπες και άρχισε να βυθίζεται».

Το Cesar Kunikov είναι ένα μεγάλο πλοίο προσγείωσης Project 775 που μπορεί να μεταφέρει 87 μέλη πληρώματος και ήταν ενεργό στις συγκρούσεις στη Συρία, τη Γεωργία και την Ουκρανία, ανέφερε το πρακτορείο.

Ukrainian naval drones have destroyed Russia’s “Tsezar Kunikov” large amphibious vessel, carrying up to 90 military personnel and a cargo of ammunition (drones?) close to Anapa, Crimea. The vessel was named after a Soviet officer who fought in Crimea in 1943, KIA on Feb14 1943. pic.twitter.com/fTvDYEOZrK

— Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) February 14, 2024