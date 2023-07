Νότια Αφρική: Πολλοί νεκροί, ανάμεσα τους παιδιά, από διαρροή αερίου (φωτογραφίες)

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας διαρροής αερίου κοντά στην Μπόξμπουργκ, περίπου σαράντα χιλιόμετρα ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσαν την Τετάρτη το βράδυ η υπηρεσία πρώτων βοηθειών και η πυροσβεστική.

«Καταμετρήσαμε 24 πτώματα», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιτόπου, ο εκπρόσωπων της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Ουίλιαμ Εντλάντι, διευκρινίζοντας πως οι έρευνες στην παραγκούπολη συνεχίζονται.

BREAKING NEWS: 24 people have been confirmed dead after a nitrate oxide cylinder leak in Angelo informal settlement outside Boksburg, Ekurhuleni. This is an active scene, EMS, firefighters, forensics and other services are on the scene. Info: Ntombi Nkosi @TheStar_news @IOL pic.twitter.com/w218v1AqDo

