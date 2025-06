Νεκροί στο Τελ Αβίβ από τα αντίποινα της Τεχεράνης - Το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά το Ιράν

Η Τεχεράνη εκτόξευσε το βράδυ της Παρασκευής150 βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ. Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, τρεις νεκροί και τουλάχιστον 80 τραυματίες.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν σε διάφορους τομείς του Ισραήλ νωρίς το πρωί του Σαββάτου καθώς ο στρατός ανακοίνωσε πως εντόπισε νέο κύμα πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας κι ότι επιχειρούσε για την αναχαίτισή τους, προτού κατόπιν προχωρήσει στη λήξη του συναγερμού.

For the people of the Levant, Iranian missiles are like rain in the desert. Drink up my brothers! pic.twitter.com/d2cfPOLNq5 — Syrian Girl (@Partisangirl) June 13, 2025 «Ήχησαν σειρήνες σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ μετά τον εντοπισμό ιρανικών πυραύλων κατευθυνόμενων προς το Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός μέσω Telegram. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα πάντως ανακοίνωσε πως ο πληθυσμός μπορεί να βγει από τα καταφύγια, υπό τον όρο πως θα παραμείνει «κοντά» σε αυτά.

Εκρήξεις ακούστηκαν στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ καθώς ένα νέο κύμα ιρανικών πυραύλων κατευθύνεται προς το Ισραήλ.

Scenes of missiles launched from Iran toward Israel, according to Iranian websites. pic.twitter.com/xnuK80UPy6 — mahmoud khalil (@zorba222) June 13, 2025 «Ένα επιπλέον μπαράζ πυραύλων εκτοξεύτηκε προς το Κράτος του Ισραήλ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Ισραηλινός Στρατός είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για μια νέα σειρά επιθέσεων και δήλωσε ότι οι άμυνές του λειτουργούν.

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they're treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025 Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, μετά το τέλος της επίθεσης του Ιράν, συνεδρίασε για να πάρει τις αποφάσεις του σχετικά με την απάντηση στην Τεχεράνη. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε νέος γύρος επιθέσεων του Ισραήλ, με το Ιράν να ενεργοποιεί την αεράμυνά του. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου πως ενεργοποίησε σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της χώρας εξαιτίας της εκτόξευσης νέου κύματος πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας κι ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για την αναχαίτισή τους. Αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε ότι «η εκδίκησή μας μόλις άρχισε» και πως το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι κατέρριψε τουλάχιστον ένα ισραηλινό μαχητικό, με το Τελ Αβίβ να διαψεύδει.

Νωρίτερα το Ισραήλ είχε χτυπήσει την πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν. Ο ΙΑΕΑ παραδέχθηκε πως υπάρχει ραδιενεργή και χημική ρύπανση στο Νατάνζ.

