Νέα Ζηλανδία: Σφοδρές βροχοπτώσεις «εκκένωσαν» περιοχές

Στο έλεος της κακοκαιρίας είναι οι ανατολικές περιοχές του Βόρειου Νησιού στη Νέα Ζηλανδία αφού οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες που υποχρέωσαν πολίτες να αφήσουν τα σπίτια τους.

Στις περιοχές Χοκς Μπέι και Ταϊράφιτι έχουν στηθεί κέντρα επείγουσας βοήθειας, ενώ οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν εντολές εκκένωσης εφόσον χρειαστεί.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στην Ταϊράφιτι αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook πως οι βροχοπτώσεις μπορεί να έχουν εξασθενήσει, αλλά προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. «Συνεργεία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και αξιολογούν τις ζημιές στους δρόμους, ελέγχουν τη στάθμη των ποταμών και τις γέφυρες», διαβεβαιώνει.

— Reuters (@Reuters) June 26, 2024