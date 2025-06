Λος Άντζελες: Συλλήψεις και απαγόρευση κυκλοφορίας - Οργή για τις δηλώσεις Τραμπ περί «ξένης εισβολής»

Απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας τέθηκε σε εφαρμογή χθες Τρίτη το βράδυ στο κέντρο του Λος Άντζελες, που ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε πως θα «απελευθερώσει», καθώς υφίσταται «εισβολή», κατ’ αυτόν, από «ξένους εχθρούς», την πέμπτη ημέρα επεισοδίων ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και διαδηλωτές που εναντιώνονται στην πολιτική του για τη μαζική απέλαση μεταναστών χωρίς χαρτιά.

«Κήρυξα τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι επέβαλα απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες για να τερματιστούν οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες», ανακοίνωσε η Δημοκρατική δήμαρχος της μεγαλούπολης Κάρεν Μπας, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 20:00 (τοπική ώρα· στις 06:00 ώρα Ελλάδας) και η ισχύς του θα εξέπνεε στις 06:00.

«Την περασμένη νύχτα λεηλατήθηκαν 23 καταστήματα, και νομίζω πως αν διασχίσετε το κέντρο της πόλης του Λος Άντζελες, παντού υπάρχουν γκραφίτι και έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και ορισμένο αριθμό ιδιοκτησιών», πρόσθεσε η κυρία Μπας.

Δεκάδες διαδηλωτές ωστόσο παρέμεναν στο κέντρο την ώρα που άρχιζε η απαγόρευση κυκλοφορίας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

BREAKING: Los Angeles Mayor Karen Bass announced a curfew will take effect in part of downtown Los Angeles beginning at 8 p.m. local time on Tuesday night.

Follow live updates: https://t.co/cRL3BCucCV pic.twitter.com/ULmUDiDBKp

— ABC News (@ABC) June 11, 2025