Ιταλία: Τεράστιος ετρουσκικός τάφος ήρθε τυχαία στο φως

Μια ιταλική αρχαιολογική αρχή ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός σπουδαίου ευρήματος: Ενας γιγάντιος, σε σχήμα κύβου, πέτρινος τάφος της εποχής των Ετρούσκων, κρυβόταν πίσω από το φύλλωμα στην αρχαία νεκρόπολη του San Giuliano ήρθε στο φως.

Οι Ετρούσκοι ή Τυρρηνοί ή Ρασίννες όπως αυτοαποκαλούνταν, ήταν αρχαίος λαός που κατοικούσε στην Ετρουρία, κατά τους Ρωμαίους, ή Τυρρηνία κατά τους Έλληνες, στην κεντρική χώρα της σημερινής Ιταλίας.

Η αρχαία κοινωνία των Ετρούσκων που προηγήθηκε των Ρωμαίων και ζούσε μεταξύ των ποταμών Άρνου και Τίβερη δυτικά και νότια των Απενίνων, έφτασε σε πλήρη ακμή τον 6ο αιώνα π.Χ. Σήμερα τους γνωρίζουμε από τα νεκροταφεία και τα ιερά τους, μερικά από τα οποία περιέχουν τοιχογραφίες, κεραμικά και επεξεργασμένα με υψηλή τέχνη και λεπτότητα μπρούτζινα αντικείμενα.

Image

Η είσοδος του τάφου / Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape in Southern Etruria.

Στην κεντρική Ιταλία έχει βρεθεί μια νεκρόπολη με περίπου 500 τάφους που χρονολογούνται από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τον 3ο αιώνα π.Χ. Βρίσκεται στο Περιφερειακό Πάρκο Marturanum, κοντά στον δήμο Barbarano Romano, περίπου 72 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ρώμης. Η νεκρόπολη προσεγγίζεται μόνο με πορεία μέσα από χαράδρες και ένα κατάφυτο δάσος.

Το πιο πρόσφατο και πολύ ενδιαφέρον για τους αρχαιολόγους εύρημα είναι ένας γιγάντιος, σε σχήμα κύβου, πέτρινος τάφος που καλυπτόταν από πυκνά φυλλώματα στη νεκρόπολη του San Giuliano.

Image

Ήρθε στο φως μετά από εργασίες καθαρισμού και ήταν κυριολεκτικά σε δημόσια θέα αλλά κανένας δεν τον είχε προσέξει. Μέχρι την πλήρη αποκάλυψή του ήταν μόνο εν μέρει ορατός, παρά το μεγάλο μέγεθός του.

Ο τάφος έχει σχήμα κύβου, με τη μια πλευρά ανοιχτή και τις τρεις πλευρές να είναι σκαμμένες στο βραχώδες έδαφος. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον τάφο της βασίλισσας, τον μεγαλύτερο στη νεκρόπολη, ο οποίος έχει πλάτος περίπου 15 μέτρα και ύψος 10 μέτρα και χρονολογείται από τον 5ο αιώνα π.Χ.

Ο τάφος της βασίλισσας έχει σκάλες που οδηγούν σε μια βεράντα και δύο ημιτελείς δωρικές πόρτες που οδηγούν σε δύο δίδυμους νεκρικούς θαλάμους με παγκάκια και καθίσματα.

