Ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα «χτύπησε» τη Γη -Τι επηρεάζει

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ αναφέρει ότι δεν χρειάζεται πανικός για την γεωμαγνητική καταιγίδα.

Μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα, βαθμού G4, χτύπησε τη γη.

Όπως αναφέρει η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, η ισχυρή καταιγίδα χτύπησε τη γη, αλλά επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία ούτε να δημιουργηθεί πανικός.

🤩Auroral displays were reported, and more are on the way

Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι στη Βόρεια Αμερική, ενώ ο βαθμός G4 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον έλεγχο τάσης του ρεύματος καθώς και σε ορισμένα συστήματα του δικτύου αλλά και δορυφόρους.

The 23 March CME arrived at around 24/1411 UTC. Severe (G4) geomagnetic storming has been observed and is expected to continue through the remainder of the 24 March-UTC day and into the first half of 25 March. pic.twitter.com/CDXQtyv4yp

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 24, 2024