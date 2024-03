ΗΠΑ: Κατέρρευσε η γέφυρα στη Βαλτιμόρη - Έπεσε επάνω της φορτηγό πλοίο

Η γέφυρα Key Bridge μήκους 2,57 χιλιομέτρων (1,6 μιλίων) στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ των ΗΠΑ κατέρρευσε αφού ένα φορτηγό πλοίο συγκρούστηκε με αυτήν, όπως μεταδίδει το Reuters. Ήταν γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) όταν έγινε γνωστό ότι ένα μεγάλο πλοίο προσέκρουσε σε γέφυρα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να καταρρεύσει μέρος της, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο.

