ΗΠΑ - χιονοθύελλα: Δεκάδες νεκροί - Λεηλασίες σε καταστήματα (βίντεο)

Η «χιονοθύελλα του αιώνα», συνεχίζει να σφυροκοπά τις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω της νεκρούς και προκαλώντας τεράστια προβλήματα. Οι Αρχές διατηρούν επιφυλάξεις για τον ακριβή αριθμό των νεκρών, καθώς άλλοι εντοπίζονται εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους και άλλοι μέσα στα σπίτια τους χωρίς ρεύμα και θέρμανση.

Ο Τζο Μπάιντεν κήρυξε ομοσπονδιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 64, με το Μπάφαλο να έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Μεγάλο μέρος του παραμένει αποκλεισμένο. Οι ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων είναι πλέον αισθητές με τους κατοίκους να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια μέσω των social media, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το χάος συμπληρώνουν οι λεηλασίες.

«Έχουμε τόσα πολλά πτώματα που διάφορα νοσοκομεία είναι γεμάτα και πρέπει απλώς να περάσουμε και να προσδιορίσουμε εάν ο θάνατος αυτών των ανθρώπων σχετίζεται με τη χιονοθύελλα», είπε στο CNN ο Μαρκ Πόλονκαρζ στέλεχος της κομητείας Ιρι στη Δυτική Νέα Υόρκη.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx #snow pic.twitter.com/0v90aofgsX

— WeatherNation (@WeatherNation) December 25, 2022