Ινδία: Ακυρώσεις πτήσεων στο Νέο Δελχί λόγω ομίχλης και ρύπων - SOS για την υγεία των κατοίκων

Προβλήματα δημιουργήθηκαν σήμερα (26/12) το πρωί στις πτήσεις και τα δρομολόγια των τρένων στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, καθώς πυκνή ομίχλη κάλυψε την περιοχή, περιορίζοντας την ορατότητα σε μόλις 50 μέτρα σε κάποιες περιοχές.

«Πολύ πυκνή ομίχλη» παρατηρήθηκε στην πόλη, όπου η θερμοκρασία ήταν μόλις 9 βαθμοί Κελσίου, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας, προσθέτοντας ότι είναι πιθανόν να παρατηρηθεί «πυκνή έως πολύ πυκνή» ομίχλη τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας σε κάποιες περιοχές έως και αύριο, Τετάρτη.

Η «πυκνή ομίχλη» περιέχει αιωρούμενα σωματίδια και άλλους ρύπους, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, που προειδοποίησε για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην υγεία των 20 εκατ. κατοίκων της πόλης.

Ο δείκτης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στο Νέο Δελχί διαμορφώθηκε σήμερα το πρωί στο 376, που χαρακτηρίζεται «πολύ κακός», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κεντρικού Συμβουλίου Ελέγχου της Ρύπανσης. (Καλό επίπεδο θεωρείται μια τιμή έως 50).

Restrictions on movement of vehicles and construction activities are once again imposed in Delhi, India given rising air pollution levels https://t.co/xDWPR7wh9s pic.twitter.com/o7C0GYaiJX

— China Xinhua News (@XHNews) December 24, 2023