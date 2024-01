Ιαπωνία: Στους 110 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό που «χτύπησε» την Πρωτοχρονιά

Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ιαπωνία την Πρωτοχρονιά, ενώ περισσότεροι από 200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε τις δυτικές ακτές της Ιαπωνίας προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές υποδομές, ενώ 23.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό στην επαρχία Χοκουρίκου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες – Στη μακάβρια λίστα των θυμάτων προστέθηκαν ακόμη 16 άτομα

Η αναζήτηση επιζώντων στα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων συνεχίζεται για έκτη ημέρα και περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους περιμένουν βοήθεια.

Δεκαέξι νέοι θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στις πόλεις Ουατζίμα και Αναμίζου σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τον σεισμό σε 110, μετέδωσε το πρακτορείο Kyodo επικαλούμενο την τοπική αυτοδιοίκηση της περιφέρειας Ισικάουα και άλλες πηγές.

Έκτη μέρα μετά τον φονικό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ και χιλιάδες σπίτια μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί σε πολλές υποδομές

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει πλήξει την Ιαπωνία, μετά από αυτόν που σημειώθηκε το 2016 στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και προκάλεσε τον θάνατο 276 ανθρώπων.

Οικονομική βοήθεια $100.000 στέλνουν οι ΗΠΑ στις πληγείσες περιοχές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζουν επιμελητειακή στρατιωτική υποστήριξη και αρωγή για τις περιφέρειες στην Ιαπωνία που επλήγησαν από τον σεισμό, που έχει καταστρέψει απομακρυσμένες κοινότητες και έχει αναγκάσει περίπου 33.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Οι ΗΠΑ είναι εδώ για να υποστηρίξουν τη φίλη κα σύμμαχό μας στην απάντησή της στον σεισμό. Στρατιωτική επιμελητειακή υποστήριξη, τρόφιμα και άλλα εφόδια ετοιμάζονται», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ιαπωνία, Ραμ Εμάνουελ.

A true friend shows up when times are good but more importantly when times are challenging. The 🇺🇸 is here to support our friend and ally 🇯🇵 in its earthquake response. Military logistical support, food, and other supplies are being readied. We will stand with Japan every day…

— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) January 5, 2024