Ιαπωνία: Έπεσαν κτίρια - Άνοιξαν δρόμοι από τον σφοδρότατο σεισμό (βίντεο)

Μεγάλος σεισμός προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε την κεντρική Ιαπωνία σήμερα, προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι και συστάσεων στους κατοίκους να εκκενώσουν και να ετοιμαστούν για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

#BREAKING: The roads have cracked open, Another earthquake warning issued. Very high waves are approaching the coasts.#earthquakes #japan #japanese #japannews #tsunami #NewYear #HappyNewYear2024 pic.twitter.com/j8nDoAHGS2

— Vidarbha Times (@VidarbhaaTimes) January 1, 2024