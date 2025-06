Η απογείωση και η συντριβή του αεροσκάφους της Air India καταγράφονται σε ένα αποκαλυπτικό βίντεο

Το νέο βίντεο που καταγράφει την απογείωση του αεροσκάφους της Air India έχει τραβηχτεί από κάμερα του αεροδρομίου και δείχνει το αεροσκάφος με τους 242 επιβαίνοντες να φτάνει σε ύψος περίπου 190 μέτρων πριν αρχίσει, σταδιακά, να κατευθύνεται προς το έδαφος.

Το αεροπλάνο, που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της πόλης Αχμενταμπάντ, είχε φτάσει περίπου στα 825 πόδια όταν άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος.

NEW footage shows the crash of Air India Flight 171. pic.twitter.com/BGQSnOEdYh

— Clash Report (@clashreport) June 12, 2025