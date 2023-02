Χονγκ Κονγκ: Τεμάχισαν γνωστό μοντέλο μέλη της οικογένειας της

Τα φριχτά ευρήματα στο σπίτι που νοίκιαζε ο πρώην πεθερός της Abby Choi οδήγησαν σε συλλήψεις για την άγρια δολοφονία του 28χρονου μοντέλου στο Χονγκ Κονγκ.

Οι αρχές συνέλαβαν μέλη της οικογένειας του αγνοούμενου μοντέλου. Το σώμα της 28χρονης είχε τεμαχιστεί και ορισμένα μέλη της βρέθηκαν σε κατσαρόλες στο ψυγείο σπιτιού στο Χονγκ Κονγκ.

Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στους γονείς και τον μεγαλύτερο αδελφό του πρώην συζύγου της Abby Choi μετά τα ανατριχιαστικά ευρήματα στο σπίτι του πρώην πεθερού της.

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι αρχές συνέλαβαν και τον πρώην σύντροφο του 28χρονου μοντέλου. Η επίθεση ήταν καλοσχεδιασμένη και προμελετημένη, με τους εμπλεκόμενους να επιχειρούν να εμποδίσουν την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας.

LIVE: the white 7-seater was towed away from the crime scene of the headless body at Lung Mei Village in Tai Po. A headless corpse was found, which believed to be socialite Abby Choi. pic.twitter.com/hQFWA0lppE

— Denise Tsang (@denise_tsang) February 24, 2023