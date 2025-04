Γαλλία: Μεγάλη φωτιά στο Παρίσι κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο

Mεγάλη φωτιά ξέσπασε στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού, πολύ κοντά στο δικαστήριο του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Figaro.

Πολλές φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται από ένα κέντρο επιλεκτικής συλλογής που ανήκει στη υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων «Sytcom».

Incendie impressionnant actuellement à Paris. Le bâtiment en feu serait le centre de tri de collecte sélective Syctom, situé dans le 17e arrondissement, non loin du parc des Batignolles et du Palais de Justice, entre la porte d'Asnières et la porte de Clichy. pic.twitter.com/67APYW5ET8

— Sarah (@Minuitvingtetun) April 7, 2025