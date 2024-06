Ελβετία: Δύο νεκροί, ένας αγνοούμενος σε κατολίσθηση λόγω των βροχών

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοανατολική Ελβετία ενώ αγνοείται η τύχη ενός τρίτου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του καντονιού του Τιτσίνο.

«Τα πτώματα δύο ανθρώπων βρέθηκαν από τους διασώστες στην κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή της Φοντάνα», στο βορειοανατολικό τμήμα του ιταλόφωνου καντονιού του Τιτσίνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία διευκρινίζει πως βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των νεκρών.

