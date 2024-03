Βίντεο που κόβει την ανάσα με τρεις νεαρούς να κρέμονται από την άκρη ενός ουρανοξύστη

Ένα βίντεο που ανεβάζει τους χτύπους κατέγραψε τρία έφηβα αγόρια να «κρέμονται» σχεδόν από ταράτσα μιας πολυτελούς πολυκατοικίας στην καρδιά του Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας.

Τα πλάνα που προκαλούν ίλιγγο, δείχνουν τα τρία αγόρια να κάθονται σε μια προεξοχή στην κορυφή του κτιρίου Admiralty Towers II στην Queen Street, με τα πόδια τους πάνω από το κενό καθώς οι πεζοί περπατούν κατά μήκος της όχθης του ποταμού, 37 ορόφους κάτω.

Ο Benjamin Heremaia κινηματογράφησε το περιστατικό την περασμένη Παρασκευή (1/3) το απόγευμα, από το διαμέρισμά του σε απέναντι κτήριο. «Σοκαρίστηκα όταν είδα μια ομάδα εφήβων αγοριών να "κρέμονται" 30 ορόφους ψηλά στον αέρα», δήλωσε στη NY Post.

Ένα από τα αγόρια φοράει ένα σακίδιο και φαίνεται να γέρνει επικίνδυνα προς τα εμπρός για να κοιτάξει κάτω στο έδαφος. Οι άλλοι δύο φαίνονται να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους καθώς «κουρνιάζουν» στην προεξοχή.

https://nypost.com/2024/03/06/world-news/watch-teenagers-dangle-from-top-of-37-story-brisbane-cbd-high-rise/

3 teens dangle their feet from top of 37-story luxury high-rise in terrifying video https://t.co/cvWwthDfWx pic.twitter.com/5anB51IyDT

— New York Post (@nypost) March 7, 2024