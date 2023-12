Βίντεο Ισραηλινών κομάντο με σκοτωμένους μαχητές της Χαμάς σε τούνελ της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που να δείχνει σκοτωμένους μαχητές της Χαμάς μέσα σε τούνελ της Γάζας. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πρόκειται για «σημαντική» σήραγγα που ανακάλυψε η Βόρεια Ταξιαρχία της Μεραρχίας Γάζας.

Εκεί δόθηκε σφοδρή μάχη και εξουδετερώθηκαν αρκετοί μαχητές της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός τους όμως, αλλά και ούτε το πότε τραβήχτηκε το βίντεο.

The IDF and Shin Bet reveal footage showing several Hamas operatives who were killed by Israeli troops inside one of the terror group’s tunnels in northern Gaza.

According to a joint statement, the "significant" tunnel was discovered in recent days by the Gaza Division’s… pic.twitter.com/lJnBA68uqG

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 14, 2023