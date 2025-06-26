Τζώρτζογλου για Μπάρμπα: "Τους ρόλους που έχει υποδυθεί στην τηλεόραση δεν θα μπορούσε να τους παίξει ούτε η Καραμπέτη"
clock 16:00 | 26/06/2025
Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο περιοδικό Λοιπον και ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» για το αν θα συνεργαζόταν ξανά με τη Βάνα Μπάρμπα.

«Φυσικά και θα ήμουν θετικός και θα συνεργαζόμουν ξανά με τη Βάνα. Τους ρόλους που έχει παίξει η Μπάρμπα στην τηλεόραση δεν θα μπορούσε να τους παίξει ούτε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Ακόμη και το σεντόνι που σήκωνε στο ''Σημάδι του έρωτα'' για να έρθει να με συναντήσει, το έκανε με τέτοια χάρη, με ένα τέτοιο βλέμμα, τόσο αθώο και τόσο πονηρό ταυτόχρονα που καμία άλλη δεν θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι είναι η Βάνα. Μονίμως ερωτευμένη με τη ζωή, όπως ερωτευμένη ήταν και στους ρόλους που έπαιζε», είπε ο ηθοποιός.

Όσον αφορά στη συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο εαυτό του, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε: «Θα του έλεγα να μη φοβάται να πέσει. Ότι το φως δεν το βρίσκεις όταν όλα είναι τέλεια, αλλά όταν περπατάς μέσα στο σκοτάδι και συνεχίζεις. Να πιστεύει, να αγαπά, να συγχωρεί, πρώτα τον εαυτό του. Και πως ό,τι κι αν γίνει, η ψυχή είναι το μόνο που δεν γερνάει ποτέ». 

Διαβάστε επίσης

Μαρίνα Σταυράκη: «Μπήκαν ληστές στο σπίτι μου ενώ ήμουν μέσα, τους γνώριζα»

 

