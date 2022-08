Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κάνει πρεμιέρα με το Happy Day στις 5 Σεπτεμβρίου και προετοιμάζεται με την ομάδα της. Η παρουσιάστρια αναπολεί ήδη το καλοκαίρι και τις στιγμές που έζησε.

Μάλιστα, έγραψε ότι το μυαλό της είναι ακόμα κολλημένο στο καλοκαίρι που πέρασε και χρειάζεται λίγες ακόμα ξέγνοιαστες στιγμές.

«State of mind ….need some more summer times!» έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια και ποζάρει με μαγιό:

