Sharon Stone: Αποκάλυψε ποιος παραγωγός την πίεσε να κάνει σεξ με συμπρωταγωνιστή της

Η Σάρον Στόουν ίσχυρίστηκε ότι ο Ρόμπερτ Έβανς, ο μεγιστάνας του Χόλιγουντ που ήταν επικεφαλής της παραγωγής στην Paramount και πέθανε το 2019, της είπε να κάνει σεξ με τον Γουίλιαμ Μπάλντουιν στην ταινία Sliver του 1993 για να βελτιώσει την υποκριτική του απόδοση.

Η σταρ του Χόλιγουντ είχε αρχικά αποκαλύψει τη συνάντηση στα απομνημονεύματά της το 2021, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

“Με κάλεσε στο γραφείο του. Είχε αυτούς τους πολύ χαμηλούς καναπέδες της δεκαετίας του ’70, ’80, οπότε ουσιαστικά καθόμουν στο πάτωμα, ενώ θα έπρεπε να ήμουν στο γύρισμα. Και κυκλοφορούσε στο γραφείο του με γυαλιά ηλίου και μου εξηγούσε ότι κοιμήθηκε με την Άβα Γκάρντνερ και ότι θα έπρεπε να κοιμηθώ με τον Μπίλι Μπάλντουιν, γιατί αν κοιμόμουν με τον Μπίλι Μπάλντουιν, η ερμηνεία του Μπίλι Μπάλντουιν θα γινόταν καλύτερη. Και χρειαζόμασταν τον Μπίλι να βελτιωθεί στην ταινία, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα”, περιέγραψε η διάσημη ηθοποιός.

“Και αν μπορούσα να κοιμηθώ με τον Μπίλι, τότε θα είχαμε χημεία στην οθόνη, και αν απλά έκανα σεξ μαζί του, τότε αυτό θα έσωζε την ταινία, και πως το πραγματικό πρόβλημα με την ταινία ήμουν εγώ, επειδή ήμουν τόσο σφιγμένη, και δεν ήμουν σαν μια πραγματική ηθοποιός που θα μπορούσε απλά να τον γ@@@σει και να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση τους. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι ήμουν τόσο στενόμυαλη”, προσθεσε.

Από την άλλη, Μπίλι Μπαλντουιν εμφανώς ενοχλημένος από τις αποκαλύψεις της συμπρωταγωνίστριάς του απάντησε με σκληρά λόγια μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter:

«Δεν είμαι σίγουρος γιατί η Σάρον Στόουν συνεχίζει να μιλάει για μένα τόσα χρόνια μετά τα χρόνια μετά; Είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί μου ή εξακολουθεί να είναι πληγωμένη μετά από τόσα χρόνια επειδή την απέφευγα;».

Και συνέχισε: «Μήπως την επομένη των γυρισμάτων είπε στη φίλη της Janice Dickinson “Θα τον κάνω να με ερωτευτεί τόσο πολύ, που θα του γυρίσει το κεφάλι”»;

Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?



Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?



Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz

— Billy Baldwin (@BillyBaldwin) March 12, 2024