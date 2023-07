Shakira: Εθεάθη με πασίγνωστο μπασκετμπολίστα μετά τον χωρισμό της

Tο περασμένο καλοκαίρι η Shakira και ο Gerard Pique χώρισαν οριστικά. Έναν χρόνο μετά φήμες θέλουν τη διάσημη τραγουδίστρια να είναι σε σχέση με τον αστέρα του NBA, Jimmy Butler.

Η Κολομβιανή star και ο παίκτης των Miami Heat βρέθηκαν σε γνωστό εστιατόριο στη βρετανική πρωτεύουσα, ενώ όπως είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο «E! News» έφτασαν ξεχωριστά στο εστιατόριο με λίγα λεπτά διαφορά.

Shakira Steps Out for Slam Dunk Dinner With NBA Star Jimmy Butler https://t.co/HdQtlXeQxw

— E! News (@enews) July 13, 2023