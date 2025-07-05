Ρούμπος: «Τον Μάιο του 2024 διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε ο Ζήσης Ρούμπος και αποκάλυψε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα με καρκίνο του δέρματος.

«Προσπαθώ με νύχια και με δόντια να κρατιέμαι, γιατί βγήκα από μια δύσκολη χρονιά, το 2024. Προσπαθώ να βρίσκω το φως, το θεωρούσα δεδομένο και τώρα δεν το θεωρώ. Αυτό που έγινε το 2024 είναι ότι πέρασα ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο δεξί μου πόδι και έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι. Δεν έκανα απολύτως τίποτα, κατέβηκα μια σκάλα και το χειρότερο είναι πως 10 δευτερόλεπτα πριν το πάθω, μου είπε η γυναίκα μου να μην πάω από εκεί γιατί γλιστράει. Έκοψα τένοντα, τετρακέφαλο και έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι. Η αποκατάσταση ακόμη κρατάει. Αλλά τέσσερις μήνες πριν από αυτό, τον Μάϊο του 2024 διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος» ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Όλα καλά, είμαι καλά, είμαι καθαρός. Είμαι από τους τυχερούς που το ανακάλυψαν τυχαία. Πήγα στην τουαλέτα και βλέπω στο μπούτι μου μια ελίτσα που δεν θυμόμουν να έχω. Έναν μήνα μετά, το ξανακοιτάω κι είχε μεγαλώσει και λέω “δεν πάω να το δω;”. Φροντίζω γενικά την υγεία μου, πάω σε γιατρούς. Και λέω “δεν πάω να τη δω;”. Και πήγα και ανακάλυψα ότι είναι μελάνωμα στο ξεκίνημά του. Μέχρι να σιγουρευτώ ότι όλα καλά, έζησα κι εγώ κι η γυναίκα μου έναν μήνα πολύ δύσκολο. Πέρασα έναν κύκλο εξετάσεων που λέγεται σταδιοποίηση, που εκεί βλέπεις αν έχει πάει αλλού. Είναι ψυχοφθόρο. Από τότε, κάθε μέρα για μένα είναι δώρο και το εννοώ», αποκαλύπτει

