Ρίτα Γουίλσον: Η νέα της συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα

Πριν λίγα 24ωρα η Ρίτα Γουίλσον ανακοίνωσε πως πρόκειται να συνεργαστεί ξανά με τον Χρήστο Μάστορα και δημοσίευσε ένα απόσπασμα του νέου τους τραγουδιού «We Are All Together». Το συγκεκριμένο τραγούδι ακούστηκε στην ταινία «My Big Fat Greek Wedding 3».

«Το "We Are All Together" είναι εδώ!! Παρουσιάστηκε στην ταινία "My Big Fat Greek Wedding 3" αυτό το τραγούδι κι ήταν χαρά μου να το γράψω με τον @dianewarren και να ερμηνεύσω ως ντουέτο με τον Χρήστο ΜάστοραG. Το "OLI MAZI (We Are All Together)" είναι διαθέσιμο για ακρόαση τώρα σε Ελλάδα & Κύπρο και θα είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ στις 9 μ.μ», έγραψε η ίδια.

