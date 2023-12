Πανικός στο παλάτι: Αποκαλύφθηκαν οι "βασιλικοί ρατσιστές" για τον Άρτσι!

Στην αποκάλυψη του ποια είναι τα ονόματα από τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που κατηγορούνται ότι μίλησαν για το χρώμα του δέρματος του Άρτσι, του γιου του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης ο Πιρς Μόργκαν.

Σύμφωνα με τον Μόργκαν ο οποίος ανήρτησε στο Χ το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής του, οι δύο θεωρούμενοι «βασιλικοί ρατσιστές» στο βίβλιο που έχει κυκλοφορήσει είναι ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον.

«Επειδή δεν πιστεύω ότι έγιναν ρατσιστικά σχόλια από οποιοδήποτε μέλος της Βασιλικής Οικογένειας, και μέχρι να υπάρξουν πραγματικές αποδείξεις ότι έγιναν τέτοια σχόλια, δεν θα το πιστέψω ποτέ. Αλλά μπορούμε να αρχίσουμε τη διαδικασία να βρούμε αν ειπώθηκαν τα λόγια αυτά, σε ποιο περιβάλλον έγιναν και αν υπήρχε ποτέ ρατσιστικό κίνητρο - όπως είπα δεν το πιστεύω», αναφέρει.

Η κίνηση του Μόργκαν, όπως είναι αναμενόμενο, προκάλεσε πανικό στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Πηγές από τη βασιλική οικογένεια είπαν στην Daily Mail ότι «ήταν λάθος κίνηση», εν΄ψ την περιέγραψαν ως «ντροπιαστική», «μοχθηρή», «άσχημη». Κατά τις ίδιες πηγές δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάποια νομική κίνηση, καθώς η βασιλική οικογένεια «εξετάζει όλες τις επιλογές της».

“If Dutch people walking into a book shop can see these names then you, the British people are entitled to know, too."

Piers Morgan decides to name the two members of the Royal Family accused of racism in pulled copies of Omid Scobie's book 👇@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/CkmMRLYaKO

