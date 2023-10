Μπέττυ Μαγγίρα: Έκανε ερωτική εξομολόγηση στον σύζυγό της

Την ονομαστική του εορτή έχει σήμερα και ο σύζυγός της Μπέττυς Μαγγίρα, Δημήτρης Μάζης και η παρουσιάστρια έσπευσε να του ευχηθεί δημόσια με μία γλυκιά ανάρτηση.

«Aπο την μέρα που σε γνώρισα μέχρι τώρα. 21 χρόνια μετά εξακολουθείς να χαρίζεις φως στην ζωή μας!!! Χρόνια πολλά αγάπη μου. Είσαι ο καλύτερος! Ο καλύτερος σύντροφος, ο καλύτερος πατέρας, φίλος, σύμβουλος, σεφ κι η καλύτερη παρέα σε αυτό το ανηφόρι που λένε ζωή!! Και εις αλλά τόσα -κι ακόμη περισσότερα χρονιά – μαζί με υγεία, αγάπη, γέλια, ταξίδια και χαρές! The light of my life, my rock» , έγραψε.

