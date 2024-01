Μέριλ Στριπ: Ερωτεύτηκε στα 74 της τον συμπρωταγωνιστή της;

Η Μέριλ Στρίπ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Only Murders in the Building» ήρθε πολύ κοντά με τον 73χρονο συμπρωταγωνιστή της, Μάρτιν Σορτ, όπως αναφέρει η The Sun.

«Η Μέριλ και ο Μάρτιν απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου. Δεν υπάρχει πίεση. Περνούν χρόνο μαζί και τα πάνε καλά. Είναι οι πρώτες μέρες. Και οι δύο κρατούν ιδιωτική την προσωπική τους ζωή, επομένως δεν πρόκειται να επιδεικνύουν τον ρομαντισμό τους μπροστά στον κόσμο. Αλλά είναι χαρούμενοι», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα.

Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι η ηθοποιός ανακοίνωσε πρόσφατα τον χωρισμό από τον Ντον Γκάμερ μετά από 45 χρόνια γάμου!

