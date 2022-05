Mad Clip: Σε billboard στην Times Square!

Ο τράπερ, Mad Clip, συνεχίζει να ζει μέσα από τα τραγούδια του, φιγουράρει στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης! Η φήμη του Mad Clip, ο οποίος έζησε επί σειρά ετών στις ΗΠΑ, ξεπέρασε για ακόμα μια φορά τα σύνορα.

Ο αδικοχαμένος τράπερ μπήκε σε billboard με αφορμή τον τελευταίο δίσκο που ετοίμασε πριν φύγει από τη ζωή και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από την Capital Music και την Panik Records.

Το «Money And Drugs Can't Live In Poverty», που αμέσως έγινε no1 στα digital charts και έκανε ρεκόρ με εκατομμύρια streams από το πρώτο 24ωρο, περιλαμβάνει 17 tracks, τόσο solo, όσο και συνεργασίες του Mad Clip με άλλους artists.

