Λάουρα Νάργες: Ποζάρει αγκαλιά με τον τριών μηνών γιο της

Η Λάουρα Νάργες έκανε μία τρυφερή ανάρτηση όπου την βλέπουμε να ποζάρει αγκαλιά με τον τριών μηνών γιο της, που θα πάρει το όνομα Αλέξανδρος.

«It’s the most wonderful time of my life» έγραψε η Λάουρα Νάργες κια θα γιορτάσει φέτος για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα ως μανούλα.

Θυμίζουμε πως ο γιος της Λάουρα Νάργες και του Χρήστου Σαντικάϊ γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. Το ζευγάρι στις αρχές Ιουλίου υπέγραψε μάλιστα σύμφωνο συμβίωσης.

Δείτε την τρυφερή φωτογραφία με το μωράκι της:

