Κιμ Καρντάσιαν: Κατηγορείται για «οικολογική τρομοκρατία»

Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορήθηκε για «οικολογική τρομοκρατία», αφού καταγράφηκε να κάνει περισσότερες από 30 πτήσεις με το ιδιωτικό της τζετ από την 1η Ιανουαρίου, μεταξύ των οποίων πέντε σε μία ημέρα και πολλά ταξίδια διάρκειας 10 λεπτών.

Παρά τις αυξανόμενες αντιδράσεις κατά αστέρων, όπως η Τέιλορ Σουίφτ, για τη συνεχή χρήση ιδιωτικών τζετ, η σταρ του ριάλιτι φαίνεται να μην έχει κάνει καμία προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τη χρήση του τζετ το 2024.

Στην πραγματικότητα, το αεροσκάφος της 43χρονης χρησιμοποιήθηκε για 15 ταξίδια από την αρχή του 2024 που ήταν κάτω από 40 λεπτά, με το τζετ να περνάει λιγότερο από 15 λεπτά στον αέρα σε οκτώ από αυτά τα ταξίδια. Mε βάση τα στατιστικά στοιχεία που παρακολουθεί ο λογαριασμός kimkjet στο Instagram, οι πτήσεις έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα πάνω από 134.07929 λίτρα καυσίμων και έχουν απελευθερώσει 425 τόνους εκπομπών C02.

Kim Kardashian is accused of 'eco-terrorism' as it's revealed her $95 million private jet flew FIVE times in just ONE DAY - and has made multiple 10-minute trips since the start of 2024 https://t.co/0R5Ce5ehfW

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 16, 2024