Καλομοίρα: Απαντά στα σχόλια ότι βάζει φίλτρα στις φωτογραφίες της

Ο Γιώργος Λιανός μαζί με την Καλομοίρα θα είναι συμπαρουσιαστές στο νέο reality του ΣΚΑΪ με τίτλο «I’m a celebrity get me out of here». H τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπη Γειά σου και απάντησε μεταξύ άλλων αν βάζει φίλτρα στις φωτογραφίες της.

«Δεν ξέρω γιατί έγραφαν κάτω από τη φωτογραφία ότι είμαι αγνώριστη. Τι να σου πω; Με ρωτάνε στο δρόμο “έχεις κάνει αυτό;”. Συνήθως όταν με βλέπουνε από κοντά μου λένε πως είμαι πιο όμορφη. Πως φαίνομαι στην τηλεόραση; Έτσι είμαι! Δεν βάζω φίλτρα, το πιο ωραίο φως θα βάλω! Το πιο ωραίο φως που μπορώ να βρω, θα βάλω! Θα σου πως εγώ τι κάνω! Βάζω αγγούρια στα μάτια, βάζω πολλές κρέμες να μην σκληρό το δέρμα», ανέφερε χαρακτηριστικά

