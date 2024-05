Jennifer Lopez: Φουντώνουν οι φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίζεται δημόσια χωρίς τον σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, με τις φήμες να φουντώνουν πως το ζευγάρι περνάει κρίση στον γάμο του.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τη διάσημη τραγουδίστρια να πηγαίνει σε μάθημα χορού με τους συνεργάτες της, φορώντας φόρμα και αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τονίζει πως το ζευγάρι έχει επτά εβδομάδες να κάνει κοινή εμφάνιση.

Την ίδια ώρα, μία πηγή που μίλησε στο περιοδικό «In Touch» υποστήριξε ότι ο Μπεν Άφλεξ έχει ήδη μετακομίσει από το συζυγικό τους σπίτι.

Bennifer hit by divorce rumors: Jennifer Lopez steps out solo again SEVEN WEEKS after she was last pictured in public with Ben Affleck (and they both looked miserable) https://t.co/hLwAeYEliQ pic.twitter.com/6c1WWyG5j8

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 16, 2024