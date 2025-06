Η Πάρις Χίλτον αγόρασε την πρώην έπαυλη του Μαρκ Γουόλμπεργκ έναντι 63 εκατ. δολαρίων

Την πρώην έπαυλη του Μαρκ Γουόλμπεργκ έναντι 63 εκατομμυρίων δολαρίων αγόρασε η Πάρις Χίλτον μετά την καταστροφή του σπιτιού της στο Μαλιμπού από τις πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες

Paris Hilton will soon be sliving in a gorgeous new mansion -- throwing down a bag to secure a house with a funky connection.

— TMZ (@TMZ) June 21, 2025