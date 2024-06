Η κόρη της Μέριλ Στριπ αποκάλυψε ότι είναι λεσβία και δημοσίευσε φωτογραφία με τη σύντροφό της

Η 33χρονη κόρη της Mέριλ Στριπ, Λουίσα Γιάκομπσον Γκάμερ, αποκάλυψε στο Instagram ότι είναι λεσβία και μάλιστα ανέβασε μια κοινή φωτογραφία με τη σύντροφό της.

«Ευλογημένη που εισερχόμαστε στη χαρούμενη νέα εποχή», έγραψε η 33χρονη στη λεζάντα της ανάρτησης

Μάλιστα,η κόρη της διάσημης ηθοποιού αποφάσισε να κάνει την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των 75ων γενεθλίων της μητέρας της.

Meryl Streep’s daughter Louisa Jacobson Gummer comes out as a lesbian, debuts girlfriend https://t.co/GkQFfy8Rne pic.twitter.com/IpqgKu2om4

— Page Six (@PageSix) June 24, 2024