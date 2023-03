Γουίλ Σμιθ: Κι όμως βραβεύτηκε από τους κριτικούς 1 χρόνο μετά το χαστούκι!

Ο Γουίλ Σμιθ τιμήθηκε με το βραβείο Beacon από την Ένωση Aφροαμερικανών Κριτικών Κινηματογράφου (AAFCA) στην 14η ετήσια τελετή απονομής.

Ήταν η πρώτη εφμάνισή του ηθοποιού μετά το περιστατικό με τον Κρις Ροκ στα Όσκαρ τον Μάρτιο του 2022, ο ηθοποιός είπε ότι η ταινία Emancipation σημαίνει πολλά για εκείνον κι ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή της.

«Το Emancipation ήταν η πιο δύσκολη ταινία της καριέρας μου. Είναι πραγματικά δύσκολο να μεταφέρεις εκείνη την εποχή στη τωρινή σκέψη. Είναι δύσκολο να φανταστείς αυτό το επίπεδο απανθρωπιάς», ανάφερε ο ηθοποιός.

“‘Emancipation’ was the individual most difficult film of my entire career.” Will Smith accepts the Beacon Award at the AAFCA awards ceremony. https://t.co/JI2rDIHsX8 pic.twitter.com/vR5oROfdgY

— Variety (@Variety) March 2, 2023