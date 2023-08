Γέννησε η Ριάνα

Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Rihanna και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον Asap Rocky. Η είδηση δημοσιεύτηκε αποκλειστικά στο Media Take Out και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα υπόλοιπα διεθνή media.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ποπ σταρ γέννησε ένα πανέμορφο κοριτσάκι και αυτή τη στιγμή ξεκουράζει και αναρρώνει στην έπαυλή της στο Los Angeles.

«Είναι φτυστή η μητέρα της» αναφέρει πηγή κοντά στο ζευγάρι.

According to Media TakeOut, Rihanna has given birth to her second child, a baby girl. pic.twitter.com/8ZtRxlSgSr

