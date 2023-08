Έλτον Τζον: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο στο Μονακό μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Έλτον Τζον μετά από ατύχημα που είχε. O 76χρονος τραγουδιστής έπεσε μέσα στη βίλα του στη Νίκαια της Γαλλίας και μεταφέρθηκε στο ορθοπεδικό κέντρο του νοσοκομείου για προληπτική θεραπεία.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μετά από ένα γλίστρημα χθες στο σπίτι του στη Νότια Γαλλία, ο Έλτον επισκέφθηκε το τοπικό νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Έπειτα από εξετάσεις, πήρε αμέσως εξιτήριο και τώρα είναι πίσω στο σπίτι του. Είναι καλά στην υγεία του» δήλωσε ο εκπρόσωπος του.

Elton John, 76, hospitalized after falling at home in France https://t.co/OPYnmpOwm1 pic.twitter.com/h9KV0ZTo1H

— Page Six (@PageSix) August 28, 2023