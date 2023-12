Celine Dion: Έχασε τον έλεγχο των μυών της

Η Σελίν Ντιόν δίνει τη μάχη της με μια νευρολογική διαταραχή, που ονομάζεται σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (σύνδρομο Stiff Person - SPS).

Η πάθηση αυτή είναι προοδευτική και ανίατη, αναγκάζει το σώμα να «επιτίθεται» στα ίδια του τα νευρικά κύτταρα και επηρεάζει σοβαρά την κινητικότητα.

Η αδερφή της, Κλοντέτ, ανέφερε στο 7 Hours ότι η θρυλική τραγουδίστρια «έχει πλέον χάσει τον έλεγχο των μυών της».

«Αυτό που μου ραγίζει την καρδιά είναι ότι ήταν πάντα πειθαρχημένη.Είναι αλήθεια ότι και στα δικά μας όνειρα και στα δικά της ο στόχος είναι να επιστρέψει στη σκηνή. Με ποια ιδιότητα; Δεν ξέρω.

Οι φωνητικές χορδές είναι μύες και η καρδιά είναι επίσης ένας μυς. Επειδή πρόκειται για μία στο εκατομμύριο περιπτώσεις, οι επιστήμονες δεν έχουν κάνει τόσο μεγάλη έρευνα, επειδή δεν επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, δήλωσε.

Celine Dion has lost control of her muscles following battle with stiff-person syndrome, her sister reports:

“What breaks my heart is that she's always been disciplined. She's always worked hard.” pic.twitter.com/PjbB3vy3iB

