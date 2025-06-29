Πώς να διαλέξεις ποιο είδος yoga σου ταιριάζει;

Η yoga είναι ένας υπέροχος τρόπος να φροντίσεις το σώμα και το μυαλό σου. Όμως, υπάρχουν πολλά είδη yoga και μπορεί να μπερδευτείς στην αρχή.

Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Κάθε τύπος yoga έχει το δικό του στυλ και σκοπό.

Διάβασε παρακάτω τις βασικές διαφορές, για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα.

Hatha Yoga

Σε αυτήν τη μορφή yoga οι στάσεις συνδέονται με τη ροή της αναπνοής. Κάθε κίνηση συνδυάζεται με εισπνοή ή εκπνοή. Η πιο κλασική μορφή yoga. Εστιάζει στις βασικές στάσεις, στη σωστή αναπνοή και στη χαλάρωση. Είναι ήρεμη, αργή και ιδανική για αρχάριες. Αν θέλεις κάτι απλό και χαλαρωτικό, αυτή είναι η κατάλληλη επιλογή.

Vinyasa Yoga

Πιο δυναμική από τη Hatha. Σε αυτήν τη μορφή yoga οι στάσεις συνδέονται με τη ροή της αναπνοής. Κάθε κίνηση συνδυάζεται με εισπνοή ή εκπνοή. Οι στάσεις αλλάζουν γρήγορα, όπως πε=ροείπαμε συνδυάζονται με την αναπνοή και δημιουργούν μια “ροή” κίνησης. Αν σου αρέσει να κινείσαι, να ακολουθείς ρυθμό και θέλεις να γυμναστείς ήπια αλλά ουσιαστικά, δοκίμασέ την.

Ashtanga Yoga

Αυστηρή, έντονη και με συγκεκριμένη σειρά στάσεων κάθε φορά.Ακολουθεί συγκεκριμένη σειρά στάσεων κάθε φορά. Είναι πιο απαιτητική, χρειάζεται δύναμη και αντοχή. Αν σου αρέσει η πειθαρχία και θες να δυναμώσεις το σώμα και το μυαλό σου, θα σου ταιριάξει.

Yin Yoga

Πολύ ήρεμη μορφή yoga που βασίζεται στην παραμονή σε στάσεις για αρκετά λεπτά. Βοηθά στη χαλάρωση των μυών και απευθύνεται κυρίως στο βαθύ τέντωμα. Είναι ιδανική για στιγμές ξεκούρασης, στρες και εσωτερική ηρεμία.

Power Yoga

Σύγχρονη και γυμναστική προσέγγιση της yoga. Είναι δυναμική, ιδρώνεις, γυμνάζεις όλο το σώμα και ανεβάζεις τον μεταβολισμό. Αν θέλεις κάτι που θυμίζει προπόνηση αλλά με τη φιλοσοφία της yoga, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή. Θα σου θυμίζει λίγο pilates ή fitness.

Kundalini Yoga

Πιο πνευματική μορφή yoga. Συνδυάζει στάσεις, αναπνοές, ήχους (μαντρα) και διαλογισμό. Εστιάζει στην εσωτερική ενέργεια και στη σύνδεση με τον εαυτό σου. Αν αναζητάς κάτι περισσότερο από σωματική άσκηση, θα σε αγγίξει σε πιο βαθύ επίπεδο. Σκοπός της είναι να “ξυπνήσει” την εσωτερική σου ενέργεια.

Ποιο είδος yoga είναι για σένα;

Αν είσαι αρχάρια ή θέλεις ηρεμία: Hatha ή Yin

Αν θέλεις κίνηση με ρυθμό: Vinyasa

Αν θέλεις ένταση και δομή: Ashtanga

Αν θέλεις προπόνηση μέσα από yoga: Power

Αν θέλεις να δουλέψεις και το πνεύμα: Kundalini

Η yoga δεν είναι διαγωνισμός. Είναι χρόνος για εσένα. Δοκίμασε διαφορετικά είδη μέχρι να βρεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Το πιο σημαντικό είναι να το απολαμβάνεις.

Πηγή: womenonly.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

