Έντονη αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος προκάλεσε η παρουσίαση του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

«Η χθεσινή παρουσίαση του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα έρθει σε διαβούλευση, δημιουργεί μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στη Δικαιοσύνη. Παρά τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η ηγεσία του υπουργείου απέναντι μας, φαίνεται να εμμένει στο αρχικό της σχέδιο και να μην υπολογίζει τις παραμέτρους που εκθέσαμε. Το Υπουργείο ενδιαφέρεται αποκλειστικά για fαst track διαδικασίες και όχι για ουσιαστική δικαστική κρίση» τονίζει η Ένωση σε ανακοίνωσή της. Όπως υποστηρίζει, «η μάχη που δίνει εντάσσεται στην προσπάθεια να πείσει στο εξωτερικό πως είναι δυνατή μια δήθεν επιτάχυνση, χωρίς να υπάρχουν ούτε υλικές ούτε ανθρώπινες δυνατότητες».

«Εγχείρημα που θα καταλήξει σε φιάσκο σε βάρος των πολιτών»

«Όλο αυτό το εγχείρημα θα καταλήξει σε φιάσκο σε βάρος των πολιτών που προσφεύγουν στα δικαστήρια» προειδοποιεί η Ένωση, τονίζοντας πως «οι υπερχρεώσεις των δικαστών σε επίπεδα που πλέον δεν είναι διαχειρίσιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα του δικαιοδοτικού έργου και ουσιαστικά καταργούν την ουσιαστική απονομή δικαίου»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος σημειώνει πως στη διάρκεια της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στο Γιερεβάν στις 9 Μαΐου έθεσε τα ζητήματα, προσθέτοντας πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμεριζόμενη τις ανησυχίες μας εξέφρασε την θέση ότι “οι νόμιμες προθεσμίες πρέπει να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ρεαλιστικά επιτεύξιμες, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και τους ισχύοντες δικονομικούς κανόνες. Διαφορετικά, τα δικαστήρια καθίστανται υπεύθυνα για καταστάσεις πέραν του ελέγχου τους. Έτσι, η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη μπορεί να μειωθεί, καθώς και ότι “οι τροπολογίες που προτείνει ο υπουργός Δικαιοσύνης θα προκαλέσουν αδικαιολόγητη απειλή στους δικαστές, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους, γεγονός που τελικά ενδέχεται να βλάψει τη δημόσια εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και την αποτελεσματική λογοδοσία της. Κάλεσε, τέλος, “τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να σταματήσουν την πρακτική κίνησης πειθαρχικών διαδικασιών με βάση την ουσία των αποφάσεων και να επανεξετάσουν την πρόταση τροποποιήσεων σχετικά με τις προθεσμίες στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τις αντίστοιχες πειθαρχικές ρυθμίσεις, η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης”.

«Το υπουργείο φέρνει στην διαβούλευση ένα νομοσχέδιο καταστροφικό για την απονομή της Δικαιοσύνης στην χώρα μας μέσα στην περίοδο των δικαστικών διακοπών θεωρώντας ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις» συμπληρώνει, γνωστοποιώντας πως συγκαλεί «έκτακτο ΔΣ για μεθαύριο όπου θα λάβουμε τις αποφάσεις μας».

