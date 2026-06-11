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Χερσόνησος: Έπεσαν οι υπογραφές της σύμβασης για την ανάπλαση στον Ψαρόλακο Σταλίδας
συμβαση ψαρολακος
clock 16:32 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υπογράφηκε, στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο «Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας». Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρης Μπάτσης και ο ανάδοχος του έργου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε., παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Η συμπληρωματική σύμβαση αφορά εργασίες συνολικού ποσού 31.007,32 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., και εντάσσεται στο πλαίσιο της τεχνικής μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου. Να σημειωθεί ότι η αρχική σύμβαση του έργου αφορούσε σε εργασίες συνολικού ποσού 212.682,31 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Μετά την υπογραφή, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Η ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των παραλιακών ζωνών του Δήμου μας. Με συνέπεια και διαφάνεια προχωρούμε στην υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ενισχύουν την τουριστική ταυτότητα της περιοχής».

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