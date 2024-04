Τρία βραβεία για τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης στα Sports Marketing Awards

Τρία σημαντικά βραβεία για τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης στα Sports Marketing Awards! Δύο χρυσά βραβεία κι ένα χάλκινο κατέκτησαν ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης και ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αρκαλοχωρίου στις κατηγορίες:

Running &live well

Best Presence on Meta’s platforms (Facebook , Instagram)

Best Sports Related Video

Τα τρία βραβεία έρχονται να προστεθούν στη μεγάλη συλλογή του Ημιμαραθωνίου Κρήτης ο οποίος έχει βραβευτεί από σημαντικούς φορείς της Χώρας μας.

Στην τελετή απονομής εκτός τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αρκαλοχωρίου έλαβαν μέρος και οι :ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ ΑΕΛ, ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αρκετές εταιρείες και φορείς όπως: Garmin, Arla Foods, COCA-COLA HELLENIC, COSMOSSPORT, COSMOTE TV / OTE A.E,MEGA, ΣΕΓΑΣ, DEREE - THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE, ZeniΘ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΚΟΕ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΚΑ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Herbalife

"Η κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Τάκη Φύσσα αποτελείτο από διάσημους αθλητές όπως ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο Άγγελος Χαριστέας, εκπρόσωπους Ομοσπονδιών, υψηλόβαθμα στελέχη από κορυφαία brands και αθλητικούς συλλόγους, Sports Marketing specialists & καταξιωμένους δημοσιογράφους όπως ο Βασίλης Σκουντής , ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος.

Τα βραβεία παρέλαβαν τα μέλη του ΔΣ του Αθλητικού συλλόγου Υγείας Αρκαλοχωρίου, Αγαπητού Ρουμπίνη και Σακαβέλης Γιώργης που αφιέρωσαν τα βραβεία στους κατοίκους της πολύπαθης περιοχής του Αρκαλοχωρίου, στο Yπouργείo, την Περiφέρεiα Κρήτης , το Δήμo Μινώα Πεδιάδας, τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, τους χορηγούς και στους 500 και πλέον εθελοντές δίνοντας ραντεβού για μια ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση στις 6 Οκτωβρίου 2024 στον επόμενο Ημιμαραθώνιο Κρήτης.



Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή των τιμητικών βραβείων για τα Sports Marketing Awards 2024, όπου η ομάδα των Legends 2004, παρέλαβε βραβείο για την ανεπανάληπτη αθλητική της επιτυχία που διαφήμισε την Ελλάδα σε ολόκληρο τον πλανήτη και για τις αξίες και τις αρχές της που δεν σταμάτησαν ποτέ να αποτελούν έμπνευση για όλους μας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κατάκτηση του Euro2004, o Τάκης Φύσσας ανακοίνωσε τον αγώνα των Legends με την Elite της UEFA στο Έσσεν της Γερμανίας, γενέτειρα του Όττο Ρεχάγκελ, στις 11 Ιουλίου.



Αξίζει να σημειωθεί πως η παρέα του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Αρκαλοχωρίου και η οργανωτική επιτροπή του Ημιμαραθωνίου Κρήτης , δεν είναι ούτε επαγγελματίες στην διοργάνωση αγώνων, ούτε επαγγελματίες του Marketing αλλά απλοί καθημερινοί άνθρωποι που δουλεύουν εθελοντικά όλο το χρόνο για να φέρουν εις πέρας αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στα βραβεία που κατέκτησε."αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου.

