Super League: O Νους του ΟΦΗ, υποψήφιος για παίκτης της χρονιάς

Ο Τιάγκο Νους του ΟΦΗ είναι μέσα στους 14 παίκτες που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του περυσινού πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ. Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Player of the Season 2024-25.

Μπείτε στο stoiximan.gr/vote και ψηφίστε.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Ιουνίου και ώρα 12:00.

Οι υποψήφιοι για τον τίτλο του Player of the Season 2024-25, οι οποίοι αναδείχθηκαν Player of the Club των 14 ομάδων μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, είναι:

1/ Κ. Τζολάκης

2/ Α. Ουναΐ

3/ Μ. Καμαρά

4/ Π. Μάνταλος

5/ Λ. Μορόν

6/ Ν. Καλτσάς

7/ Ν. Αθανασίου

8/ Τ. Νους

9/ Ζίνι

10/ Λ. Τσάβες

11/ Α. Καλογερόπουλος

12/ Χ. Μπετανκόρ

13/ Ντεμέτριους

14/ Α. Βλαχομήτρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στην Μπράιτον ο Κωστούλας - 35 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Ολυμπιακού

Η παρακάμερα της Εθνικής από το φιλικό με την Βουλγαρία(vid)