ΣΔΠΗ: Συνεχίζει ο Κοκκινάκης στην Προεδρία -Επέστρεψε ο Συριγωνάκης
clock 19:36 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου συνεδρίασε την 30/06/2025 και προχώρησε στη συγκρότησή του σε σώμα.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

- Πρόεδρος: Κοκκινάκης Βασίλειος
- Αντιπρόεδρος: Συριγωνάκης Νικόλαος
- Γενικός Γραμματέας: Βιδάκης Φρίξος
- Ταμίας: Μαυραντωνάκης Ιωάννης
- Έφορος Υλικού: Γιαλαμάς Νικόλαος
- Μέλος: Λεονταράκης Χαρίλαος
- Μέλος: Μαθιουδάκης Βασίλειος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει με ενότητα, υπευθυνότητα και προσήλωση το έργο του, με στόχο την ενίσχυση της διαιτησίας στο Ηράκλειο, την αναβάθμιση του ρόλου του Συνδέσμου και τη διαρκή υποστήριξη των μελών του.

 

