Premier League: Οι ομάδες της δαπάνησαν ένα δισ. δολάρια σε μεταγραφές!

Οι ομάδες της Premier League πρωταγωνίστησαν και πάλι στο μεταγραφικό «παζάρι» του Ιανουαρίου, καθώς δαπάνησαν περίπου ένα δισ. δολάρια σε μεταγραφές παικτών, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για τη χειμερινή περίοδο, όπως σχετικά ανακοίνωσε ο οικονομικός οίκος «Deloitte's Sports Business Group».

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία πρωταθλήτρια των μεταγραφών αναδείχθηκε η Τσέλσι, η οποία δαπάνησε περίπου το 37% του συνολικού ποσού για νέους παίκτες, με κορυφαία την επένδυση 121 εκατ. για την απόκτηση του Αργεντινού, Ενζο Φερνάντες, από την Μπενφίκα.

Συνολικά η ομάδα του Λονδίνου ξόδεψε περισσότερα για μεταγραφές, από όλες τις ομάδες σε Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία! Μετά την Τσέλσι η Μπόρνμουθ είναι η ομάδα που δαπάνησε τα περισσότερα χρήματα για την ενίσχυση του ρόστερ της.

31 of most expensive 35 January transfers made by English clubs. 0 by clubs in Spain, Germany or Italy. Never has the financial gap been so great. (list excludes loans with buy options/obligations - Porro, Danjuma, Traore, McKennie..). pic.twitter.com/QolwH1Jc2K

— Colin Millar (@Millar_Colin) February 1, 2023