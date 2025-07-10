Παγκρήτιο Στάδιο: Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του χλοοτάπητα

Άρχισαν από το πρωί της Πέμπτης οι εργασίες αντικατάστασης του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο Στάδιο που αποτελεί τη νέα έδρα του ΟΦΗ.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Ανάπτυξη Αθλητισμού, οι εργασίες θα διαρκέσουν, σε πρώτη φάση, μέχρι τις 29 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΦΗ θα δώσει εκτός έδρας τα δύο πρώτα του παιχνίδια στο νέο πρωτάθλημα ενώ την 3η αγωνιστική στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της Ανάπτυξη Αθλητισμού:

Η ενημέρωση της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ:

“Ενημέρωση για την λειτουργία του Παγκρητίου σταδίου κατά την διάρκεια των εργασιών στον χλοοτάπητα του κεντρικού γηπέδου.

Σε συνέχεια ενημέρωσης μας από τον εργολάβο που θα εκτελέσει εργασίες αναβάθμισης του χλοοτάπητα στο κεντρικό γήπεδο του Παγκρητίου σταδίου, από την Πέμπτη 10.07.2025 έως και την Τρίτη 29.07.2025 η λειτουργία του σταδίου τροποποιείται ως εξής:

Α. ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ

Α1. Κεντρικό γήπεδο

Χρήση από αθλητές συλλόγων – αθλούμενων με προπονητή από 07:00-9:00, ταρτάν δυτικά και νότια στον χώρο που θα έχει απομονωθεί με κάγκελα και μόνο σε αυτόν, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

Χρήση από καλοκαιρινά camp από 9:00 και μετά στο ταρτάν δυτικά και νότια στον χώρο που θα έχει απομονωθεί με κάγκελα και μόνο σε αυτόν, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

Η πρόσβαση στο κεντρικό γήπεδο από την έξοδο του δημοτικού γυμναστηρίου προς το κεντρικό γήπεδο από την είσοδο οχημάτων της θύρας 9, δεν θα είναι δυνατή.

Η πρόσβαση στο κεντρικό γήπεδο από την έξοδο του κλειστού στίβου προς το κεντρικό γήπεδο από την είσοδο οχημάτων της θύρας 9, δεν θα είναι δυνατή.

Η μετακίνηση από την θύρα 9 προς την θύρα 8 και αντίστροφα στον περιβάλλοντα χώρο, δεν θα είναι δυνατή.

Η μετακίνηση προς την θύρα 9 μέσω του κεντρικό γηπέδου και αντίστροφα δεν θα είναι δυνατή.

Η πρόσβαση προς τις θύρες 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,1,2,3,4,5,6,7,8 θα μπορεί να γίνεται από την ανατολική και δυτική πύλη με περιφερειακή μετακίνηση από τον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου.

Α2. Βοηθητικό γήπεδο

Χρήση από αθλητές και αθλούμενους από 07:00-9:00, και από 11:30 μετά σε ταρτάν και χλοοτάπητα.

Χρήσης από καλοκαιρινά camp από 9:00-11:30, σε ταρτάν και χλοοτάπητα.

Β. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ

Β1. Κεντρικό γήπεδο (Αθλητικοί σύλλογοι – Αθλητές/Αθλούμενοι)

Πλήρη ενημέρωση για την χρήση του κεντρικού σταδίου κατά την απογευματινή βάρδια θα σταλεί αύριο το αργότερο μέχρι τις 12.00, μετά από την ενημέρωση που θα γίνει προς την ΑΑΗ αε ΟΤΑ από τον εργολάβο των εργασιών.

Β2. Βοηθητικό γήπεδο (Αθλητικοί σύλλογοι – Αθλητές/Αθλούμενοι)

Χρήση από αθλητές και αθλούμενους κανονικά, σε ταρτάν και χλοοτάπητα ανάλογα τις ανάγκες και πρόγραμμα προπόνησης.

Γ. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η απομόνωση των χώρων που δεν θα επιτρέπεται πρόσβαση θα γίνει με μεταφερόμενα κάγκελα και σχετική σήμανση τόσο στο κεντρικό όσο και στο βοηθητικό γήπεδο.

Παρακαλούμε να ακολουθείτε την σήμανση που έχει τοποθετηθεί και να μην περνάτε σε χώρους που έχουν αποκλειστεί.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση, Εκ τη Διοικήσεως