Βραζιλία: Κεραυνός σκότωσε 21χρονο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο (βίντεο)

Ένας ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπεσε σε γήπεδο στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια αγώνα κυπέλλου.

Ο Κάιο Ενρίκε ντε Λίμα Γκονσάλβες, 21 ετών, έπαιζε για την ομάδα του Ουνιάο Χαϊρένσε σε αγώνα κυπέλλου στη νότια πολιτεία Παρανά, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό την περασμένη Κυριακή (10/12).

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, δήλωσε η αστυνομία στο Σάντο Αντόνιο ντε Πλατίνα.

Ανατριχιαστικά πλάνα που καταγράφηκαν λίγες στιγμές μετά το χτύπημα του κεραυνού δείχνουν τον αγωνιστικό χώρο γεμάτο με τραυματισμένους παίκτες και αξιωματούχους που αγωνίζονται απεγνωσμένα για να τους φέρουν σε ασφαλή μέρος για ιατρική περίθαλψη.

Lightning strikes around 4 players on the field during a football match in Santo Antônio da Platina, #Brazil today. The condition of the victims is not yet known. 😱⚡️pic.twitter.com/3lvdwpvPhe

