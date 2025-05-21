Βόλει: Συνεχίζει στον ΟΦΗ ο Ζλατιλίδης

"Ο ΟΦΗ είναι σαν ένα μικρό παιδί που μεγαλώνει και πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα" τονίζει ο Δημήτρης Ζλατιλίδης, ο οποίος συνεχίζει στο πόστο του Γενικού Αρχηγού και του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας βόλει του συλλόγου.

Ο Εβρίτης, που έγινε Κρητικός, ερχόμενος στη Μεγαλόνησο το 2012, έχει περάσει απο όλα τα πόστα του ΟΦΗ, αυτό του αθλητή, στη συνέχεια του προπονητή (ανέβασε την ομάδα στην Volley League για πρώτη φορά στην ιστορία της το 2019) και τα τελευταία χρόνια του Γενικού Αρχηγού και του Τεχνικού Διευθυντή.

Οπως λέει ο Δημήτρης Ζλατιλίδης για όλη αυτήν την πορεία του στον ΟΦΗ "εχω συνδέσει το όνομα μου με τον ΟΦΗ. Σιγά-σιγά και ο ΟΦΗ με μένα. Δεν τίθεται θέμα εγώ να φύγω ποτέ απο την ομάδα. Μαζί θα συμπορευόμαστε πάντα, έως να κουράσει ο ένας τον άλλο. Πάντα θα είμαι εδώ, έστω και σιωπηρά να βοηθάω. Είναι μια πορεία με πολύ δουλειά, με πολλές χαρές και λύπες. Κάθε χρόνο νέοι στόχοι, νέα άγχοι. Τώρα πια στην ελίτ του Ελληνικού βόλεϊ. Ολες οι ομάδες μας υπολογίζουν, στις τοπ ομάδες της κατηγορίας. Μακάρι να μπορέσουμε να επενδύσουμε και άλλο και να εδραιώσουμε αυτήν την ομάδα. Κάποτε είχα πεί ότι θα σταματήσω αν πάμε στην Ευρώπη. Δεν σταματάμε εδώ όμως. Τώρα θα πώ ότι θα σταματήσω αν πάρουμε ένα μεγάλο τίτλο".

Η ανακοίνωση του ΤΑΑ ΟΦΗ

Στην ανακοίνωση του, το ΤΑΑ ΟΦΗ, επισημαίνει για την παραμονή του Δημήτρη Ζλατιλίδη: "Ο Δημήτρης Ζλατιλίδης, ο Εβριτης, που έγινε Κρητικός και γράφει τη δική του ιστορία στο σύλλογο, συνεχίζει για ένα ακόμη χρόνο στον ΟΦΗ μας. Απο το 2012, που ήρθε σαν παίκτης στην Κρήτη, στην συνέχεια σαν προπονητής, ανέβασε τον ΟΦΗ για πρώτη φορά στην ιστορία του, το 2019, στην Volley League και τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει ως Γενικός Αρχηγός και τεχνικός διευθυντής της ομάδας!



Ο Δημήτρης Ζλατιλίδης, με τον πρόεδρο Γιάννη Δανδάλη και τον προπονητή Γιάννη Καλμαζίδη, ολοκληρώνουν αυτήν την εποχή το σχεδιασμό της ομάδας, με στόχο τη δημιουργία ενός δυνατού συνόλου για τη νέα σεζόν!



Είμαστε χαρούμενοι, που ο Δημήτρης, συνεχίζει μαζί μας!"